Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly: "Idrissa Seck sera le candidat de Macky Sall en 2024" Pour le député de Bokk Gis Gis, Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, l'entrée d'Idrissa Seck dans le régime de Macky Sall est bien tracée d'autant qu'il existe un véritable deal entre les deux hommes.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Novembre 2020 à 05:46

Le député Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly qui a l'habitude de cracher "ses vérités" dénonce ce qu'il appelle le "second deal" entre Idrissa Seck, fraîchement à la tête du Cse et Macky Sall.



Il estime que le président de Rewmi sera sans aucun doute le candidat par substitution de Macky Sall en 2024, renseigne Le Témoin dans un grand entretien.



