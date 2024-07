Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké : Une vie de dévotion et de savoir Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2024 à 11:04 | | 0 commentaire(s)| Sëriñ Seex Awa Bàlla, de son nom complet Seex Siidy Muxtaar Mbàcke, est le fils de Mame Thierno Ibraahiima Mbàcke (Boroom Daaru) et de Soxna Awa Bàlla Jóob, elle-même fille de Mayip Awa Bàlla Jóob de Kókk.



*Naissance et éducation*



Sëriñ Cheikh Awa Bàlla est né vers l'année 1900 à Guy Ngura, près de Mbàkke Bawol. Dès son plus jeune âge, ses parents l'ont confié à Sëriñ Moodu Mustafaa Mbàkke (fils de Xaadimur' Rasuul), pour qu'il lui enseigne les rudiments de l'ALXURAAN. Ensuite, il fut confié à Sëriñ Moodu Muxtaar Jóob, pour parfaire son apprentissage de l'ALXURAAN.



*Poursuite des études*



Très tôt, Sëriñ Cheikh Awa Bàlla acheva l'apprentissage de l'ALXURAAN et continua ses études sous la tutelle de son père, Boroom Daaru. Plus tard, il partit pour Saint-Louis (Ndar), pour approfondir ses connaissances. À cette époque, Mame Thierno conversait avec Sëriñ Touba et l'informa des progrès de Sëriñ Cheikh Awa Bàlla. Sur l'invitation de Sëriñ Touba, Boroom Daaru envoya une lettre demandant à Sëriñ Cheikh Awa Bàlla, de se rendre auprès de lui.



*Relation avec Sëriñ Touba*



Après son arrivée, Mame Cerno l'assigna à Ndjaareem (Diourbel), pour continuer ses études auprès de Sëriñ Touba. Plus tard, il fut envoyé à Mbàkke Kajoor Cheikh Muhammadu Lamin Baara (fils de Xaadimur' Rasuul), où il noua une relation forte avec ce dernier, au point que Sëriñ Baara nomma ses deux fils après lui, l'un étant décédé jeune, l'autre étant devenu Seex Siidy Muxtaar Mbàkke, Khalif général des Mourides.



*Caractéristiques personnelles*



Sëriñ Cheikh Awa Bàlla était connu pour sa piété, sa modestie, son dévouement au service de Dieu et son ardeur au travail. Il était également un érudit appliquant ses connaissances, un homme généreux aidant les nécessiteux. Sa générosité envers sa famille et sa proximité avec les descendants de Sëriñ Touba, particulièrement avec Sëriñ Moodu Mustafaa, Sëriñ Fallu et Sëriñ Basiiru, sont bien notées.



*Héritage et fondation de localités*



Sëriñ Cheikh Awa Bàlla a fondé de nombreuses localités telles que Daaru Marnaan, sur instruction de Mame Thierno, ainsi que Tuubaa Roff, Daaru Wahaab et Daaru Minan Pett.



*Décès*



Le 25 avril 1976, il a quitté ce monde, laissant derrière lui un héritage spirituel et éducatif précieux. (Qu'Allah lui accorde le paradis).























Accueil Envoyer à un ami Partager