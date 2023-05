Serigne Cheikh Thioro Mbacké : «Celui qui trahit Ousmane Sonko vers midi, le verra avant treize heures»

Le dialogue national a créé de nombreuses polémiques du côté de l’opposition. Le silence de Barthélemy Dias durant le procès du leader du PASTEF, Ousmane Sonko et sa présence aux côtés du Président Sall avec un large sourire, lors de la 6e édition du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire, suscitent des interrogations chez nombre de Sénégalais.



Seulement, pour le coordonnateur du PASTEF/Touba, invité à l’émission de 7TV soir, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Revenant sur la poignée de mains entre le chef de l’Etat et le maire de Dakar qui a polarisé les réactions, Serigne Cheikh Thioro Mbacké se veut prudent sur le cas de Barthelemy Dias. Même s’il trouve que celui qui trahit Ousmane Sonko en verra les conséquences, il observe que, jusqu’à présent, Dias-fils a montré sa loyauté.



« Je n’aime pas faire la comparaison entre Idrissa Seck et Barthélemy Dias. Idrissa Seck n’est ni blanc ni noir, contrairement à Dias. Il est toujours resté la même personne, et celui qui trahit le président Sonko à midi, avant treize heures, tu le verras (…) Il montre toujours de la dignité avec les personnes qui l’entourent et le président Sonko ne peut pas cultiver une bonne graine et récolter une mauvaise semence. Il s’est battu durant l’élection locale pour que Barth soit candidat, même s’il a pris des risques », explique le marabout politicien.



S’agissant du dialogue national, Serigne Cheikh Thioro Mbacké estime que, même si leur leader boycotte, ce qui les intéresse, c’est la population sénégalaise. A l’en croire, il n’y a pas d’inconvénient à ce que leurs alliés participent au dit dialogue.