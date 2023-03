Serigne Gora Sèye, guide religieux : «La stabilité du pays est entre les mains de la Justice»

La place publique de Thiaroye-Sur-Mer a abrité, samedi dernier, la traditionnelle journée des «99 Noms dédiés à Allah», organisée par le mouvement des Serviteurs de l'Islam que dirige Serigne Gora Sèye. Occasion saisie par ce dernier pour lancer un message aux acteurs politiques et judiciaires. A l’en croire, « la stabilité du pays est entre les mains de la justice, à savoir les juges ».



Pour le président du mouvement "Serviteurs de l'Islam, Serigne Gora Sèye, « la justice est le premier et le dernier rempart d'un pays. Donc, la stabilité d'un pays est entre les mains de la Justice », a indiqué le guide religieux, qui estime que le thème choisi pour cette édition n'est pas fortuit. « Al Akham veut dire que Dieu recommande une justice équitable. Ce qui signifie que le juge qui exerce son métier, doit refuser la compromission et la corruption. Donc, je profite de cette tribune pour dire aux juges de penser aux recommandations divines. Car s'ils font quelque chose injustement, ils vont rendre compte à Dieu. »



Par ailleurs, Serigne Gora Sèye en a profité pour inviter les acteurs politiques, à faire preuve de sérénité et à prêcher la paix dans leurs comportements pour ne pas compromettre la stabilité du pays. « Vous n'avez pas le droit de brûler ce pays pour vos intérêts personnels. Privilégiez le débat d'idées, la droiture dans vos comportements et dans la gestion », a lancé à l’endroit des hommes politiques, le responsable moral des Serviteurs de l'Islam, avant de formuler des prières pour la paix dans notre pays.

















L'As