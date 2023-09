Serigne Guèye Diop, Maire de Sandiara : « Pourquoi Amadou Ba n’est pas le meilleur candidat pour Benno… »

« J’étais à l’étranger et depuis 25 ans je fais dans l’humanitaire. J’ai accepté d’être ministre-conseiller du président de la République en charge des questions liées à l’agriculture et à l’industrie parce que c’était une façon pour moi d’aider mon pays. Comme le président Macky Sall a décidé de ne pas se présenter en 2024, j’ai décidé de démissionner pour réaliser mon rêve de diriger le Sénégal », a-t-il déclaré.



Face aux rédactions du groupe Emedia, il a révélé que la situation actuelle de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakar était prévisible. « Je suis un chercheur et je fais des prévisions. J’avais vu venir ce facteur, c’est à dire les candidatures plurielles dans l’Apr. Mais c’est le président Macky Sall qui devait préparer deux à trois personnes depuis trois ans pour sa succession », a-t-il ajouté.



Interrogé sur le choix de Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar pour la présidentielle de 2024, le maire de Sandiara dit ne pas être d’accord.



« Je faisais partie de la liste des 10 personnes sélectionnées pour être candidat de Benno. J’avais proposé que le candidat qui sera choisi qu’il puisse remplir cinq critères : politique, connaissances, continuité du Pse, casier judiciaire vierge et une ouverture à l’international. J’avais également proposé un jury indépendant pour évaluer tous ces critères. Cependant, personne ne voulait se soumettre à cette proposition », regrette l’invité du groupe Emedia.



À l’en croire, l’actuel Premier ministre ne remplit pas tous ces critères. La preuve, dit-il, Amadou Ba a été battu aux parcelles assainies lors des élections et le Pse n’a pas réglé le problème de l’emploi des jeunes à cause d’une mauvaise mise en œuvre, etc.

emedia