Serigne Guèye Diop, nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce : Un expert agroalimentaire qui prône la compétence et la loyauté Rédigé par leral.net le Mardi 9 Avril 2024 à 11:02 | | 0 commentaire(s)| Expert réputé de l'agroalimentaire, le nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop est né en juillet 1959 à Faylar, un village de la commune de Sandiara, dans le département de Mbour (ouest). Compètent, sérieux, il est aussi loyal et reste un bon patriote.

Ingénieur agronome et chercheur de formation, Il est Docteur ès Sciences en Biochimie et Sciences et Technologie alimentaire et auteur de brevets d’invention dans le domaine agro alimentaire, déposés dans une cinquantaine de pays dans le monde.



De 2009 à 2015, il occupe le poste de Directeur général du Centre de recherche et développement Afrique et Moyen Orient de Nestlé. Maire de la commune Sandiara depuis 2014, il y mène depuis 2002, une politique de transformation socioéconomique qui lui vaut diverses distinctions.



Appelé par le Président du Sénégal en 2012, il est nommé ministre- conseiller pour l’agriculture et la formation professionnelle. Il participe à des projets tels que la conception du volet destiné à la formation professionnelle du PSE et la venue du bateau-hôpital Mercyship.



En 2020, il devient membre du Comité exécutif de l’Organisation mondiale des zones économiques spéciales, institution dont le siège est à Dubai (Emirats Arabes Unis), et qui rassemble 2.260 zones économiques dans le monde pour 70 millions d’emplois créés.



Elle a été mise sur pied en 2014, par 14 membres fondateurs, sous les auspices du Prince Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Emirats Arabes Unis, par ailleurs souverain de Dubaï.



En août 2023, Il annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle du Sénégal.



