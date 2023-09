Serigne Gueye Diop sur l’émigration clandestine : «C’est une preuve de l’échec de l’emploi de la jeunesse» Pendant tout le temps qu’il était ministre conseiller, il n’a jamais dénoncé. Mais depuis qu’il a déclaré sa candidature le maire de Sandiara ne cesse de décocher des flèches en direction du régime notamment sur l’émigration clandestine. Selon Serigne Guèye candidat à l’élection présidentielle, ce départ massif des jeunes vers l’Europe et les Etats-unis démontre l’échec de la politique d’emploi de l’Etat. Pour mettre fin à cette tragédie, il pense qu’il faudra obligatoirement renégocier les contrats miniers.



L’émigration clandestine qui continue de faire des centaines de morts de jeunes Sénégalais ne laisse pas indifférent l’édile de Sandiara, Serigne Guèye Diop. Lors d’un face-à-face avec la presse samedi, le maire de Sandiara qui envisage de briguer le suffrage des Sénégalais le 24 février 2024, a dénoncé cette migration massive des jeunes vers des pays qu’ils considèrent comme l’eldorado.



Selon L'As, pour l’édile de Sandiara, le régime de Macky Sall a échoué dans le domaine de l’emploi des jeunes et c’est pour cette raison que les mains valides, ayant conscience que leur avenir est hypothéqué, ont tout simplement pris la décision d’aller voir ailleurs, au prix de leur vie. «Si les jeunes risquent leur vie en empruntant des voies illégales et dangereuses, c’est parce qu’ils n’ont pas d’emplois. Malheureusement, malgré le lot de morts, c’est l’omerta totale des autorités comme si de rien n’était. Le gouvernement est juste un spectateur qui est en train d’observer les jeunes mourir en mer sur le chemin de l’émigration. Pourtant, on ne sait pas exactement le nombre de morts», a fustigé l’ex-ministre conseiller.



Pour résoudre le problème de l’émigration clandestine, il faut d'abord, selon lui, accéder à la revendication des pêcheurs en normalisant la pêche industrielle. Sur ce point, le maire est convaincu qu’il faut annuler les licences de pêche. «Nous allons annuler les licences de pêche, tenir les états généraux et renégocier les licences car on ne peut pas continuer à surexploiter la mer qui n’a plus de poisson alors que les pays qui nous entourent comme la Mauritanie et la Guinée disposent de mers poissonneuses», a-t-il proposé.



Outre la renégociation des contrats de pêche, il faudra aussi revoir les contrats sur le phosphate, l’or et le Zirconium afin que le Sénégal puisse bénéficier des ressources dont il dispose, poursuit-il. En plus des ressources financières qui seront disponibles grâce à la révision des contrats, le ministre conseiller démissionnaire affirme que la seconde phase reste l’industrialisation de l’agriculture. Cette phase permettra d’assurer l’autosuffisance alimentaire, selon Serigne Guèye Diop qui envisage la création des pôles agricoles dans tous les départements et des usines de transformation qui seront réparties en fonction de la production dans chaque zone. «Tant que nous n’aurons pas des usines dans les 553 communes du Sénégal, il sera très difficile de développer le Sénégal. Il faut créer des zones industrielles, des zones agropoles et des zones artisanales qui pourront générer au moins 2 millions d’emplois. Et puisqu’au Sénégal chaque employé nourrit 10 personnes, donc au moins c’est 20 millions qui vont en bénéficier. Il faut aussi faire en sorte que 50% des jeunes obtiennent un métier, d’où l’intérêt de créer des lycées techniques professionnels qui permettront d’éviter aux jeunes qui sortent des universités de rester sans métier», suggère l’édile de Sandiara.



Lors de cette rencontre, le candidat à l’élection présidentielle a promis de changer le visage du Sénégal comme il l’a réussi dans sa commune. Désormais, la reddition des comptes grâce à une justice indépendante fera partie des questions importantes auxquelles il promet de s’atteler.

