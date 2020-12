Serigne Mbacké Bara Dolly: « Mame Boye Diao est mon ami, mais l'intérêt du peuple est supérieur à tout » Mame Boye Diao en a eu pour son grade malgré les liens d'amitié entre lui et Serigne Mbacké Bara Dolly. Le député ne veut pas lâcher le scandale des baux de Tobago et les 169 personnes qui étaient délestés de leurs terrains.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Décembre 2020 à 12:12

"Après ma sortie, le Président de la République a réagi en donnant des directives qui ont été toutes respectées. Cependant, Mame Boye est mon ami, mais en tant que député du peuple, je ne regarde que l'intérêt du peuple", dit-il, en marge de l'émission 12 MN Chrono.

