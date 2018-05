Serigne Mbaye Sy Mansour : "Idrissa Seck doit être considéré désormais comme mécréant"

Le Khalife général des Tidjane, Serigne Mbaye Sy Mansour s’est invité à la polémique sur les propos d’Idrissa Seck, lors d'une visite au domicile de son prédecesseur à Dakar. Il a noté que le leader du parti Rewmi a offensé l’Islam. "Dire que Jérusalem c’est la Mecque, c’est grave. Et dire que les musulmans doivent s’orienter vers Jérusalem pour prier, c’est aussi une hérésie. C’est encore une offense à l’Islam que de traiter le Prophète Mohamed (Psl) d’arabe bédouin", s’est-il indigné. "Il (Idrissa Seck) a dit : un arabe a débarqué de nulle part et a dit aux prophètes qui l’ont précédé : je suis votre patron. Vous étiez venu pour me préparer".



Serigne Mbaye Sy Mansour est d’avis qu’en tenant de tels propos, Idrissa Seck a offensé Dieu et son Prophète (Psl). Il invite les musulmans à se lever contre l'ancien Premier ministre. "Celui qui les renie ira en enfer. Et chacun de nous doit s’indigner devant ses propos déplacés. Personnellement, je suis choqué d’avoir entendu ces propos sortis de la bouche de quelqu’un qui est considéré comme un mécréant", décrète-t-il.