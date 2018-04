Serigne Mbaye Sy Mansour : « nous prendrons toutes les initiatives… »

Alioune tine et des acteurs de la société civile ont été reçus hier par le khalife général des Tidianes. Ces acteurs qui ont joué les rôles de premier plan dans les évènements du 23 juin 2011, veulent éteindre le feu qui risque d’’embraser le Sénégal avec le projet de loi sur le parrainage. Alioune Tine et ces acteurs veulent créer toutes les conditions pour que le dialogue puisse s’instaurer entre le pouvoir et l’opposition.



Alioune tine et ses camarades espèrent que le miracle arrive ce 19 avril. Ils ont révélé à Serigne Mbaye Mansour, l’impérieuse nécessité de demander au président de la République, non pas de retirer le projet, mais de suspendre le processus législatif, pour permettre de créer les conditions d’un dialogue entre le pouvoir et l’opposition.



Serigne Mbaye Sy Mansour qui s’est réjoui de la démarche de la société civile, a promis de prendre toutes les initiatives susceptibles de créer les conditions d’un dialogue entre le pouvoir et l’opposition. Il se dit prêt à agir pour l’apaisement du climat social. Il a promis de parler aux autorités étatiques, en premier au Président Macky Sall.











L’Observateur