Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l'Eau: "Une baisse du prix de l'eau n'est pas envisagée"

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Décembre 2020 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

La mise en service prochaine de la troisième usine de traitement d’eau potable n’entrainera pas de baisse sur le coût pour les ménages, a souligné le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam en marge d'une visite.



"Il n’est pas envisagé de baisse sur le prix de l’eau. Au contraire, si le gouvernement n’avait pas pris en charge une partie du financement de la construction de l’usine, on aurait eu une augmentation du prix de l’eau". Tels sont les propos du ministre chargé du secteur, rapportés par l'APS



La troisième usine de traitement d’eau potable de Keur Momar Sarr, dans la région de Louga (nord), en construction depuis avril 2018, est présentée comme le plus important ouvrage hydraulique du Sénégal. L’infrastructure, d’un coût de 284 milliards de Francs CFA est bâtie dans une localité située au bord du Lac de Guiers d’où est prélevé l’essentiel de l’eau courante de Dakar et de certaines zones urbaines.



KMS3 sera livré en mars 2021, selon le ministre Serigne Mbaye Thiam.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos