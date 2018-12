Serigne Mbaye Thiam face aux députés : "Abdoulaye Wade a laissé plus de classes en tige de mil que d’écoles"

A l’Assemblée nationale pour le vote du budget de son département, Serigne Mbaye Thiam a été pris à partie par les députés de l’opposition. Mamadou Diop Decroix, Toussaint Manga, Cheikh Bamba Dièye , Serigne Mbacké Bara Dolly entre autres ne l’ont pas raté quant à sa gestion de l’école.



Le leader d’Aj a par exemple déploré son manque de vision pour le système éducatif, tandis que son collègue du FDBJ/ Bënno Jubül a dénoncé le nombre important d’abris provisoires dans les écoles.



Dans ses réponses, Serigne Mbaye s’est justifié avant de jeter la faute au régime précédent. « Je préfére un enfant dans un abri provisoire que dans la rue. Mais l’abri provisoire reste un abri provisoire. Il ne peut pas durer des années », a-t-il expliqué d’après «Les Echos ». Abdoulaye Wade a laissé plus de classes en lamelles bambou et tiges de mil que d’écoles construites ».

