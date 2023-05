Serigne Mbaye Thiam sur sa voiture incendiée: "Nous avons 3 éléments qui font penser que c'est un acte délibéré..." "

Le véhicule du ministre de l'Eau et de l'Assainissement qui était garé devant son domicile, a été incendié ce lundi, vers 3h du Matin. Serigne Mbaye Thiam, qui a confirmé cette information est revenu sur ce qui s'est passé, avant de déclarer: "Nous avons 3 éléments qui font penser que c'est un acte délibéré, maintenant , il ne faut faut pas faire des supputations et des conjonctures on va laisser les services habilités à faire leur travail". A l'en croire, les auteurs de cet acte veulent l'intimider mais ils n'atteindront pas leur objectif...