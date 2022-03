Le ministre de l’Eau va-t-il résister à la pénurie d’eau et la cherté des factures de Sen’Eau. C’est dire que Serigne Mbaye Thiam qui est « sous pression » est sur la sellette, confie le député Mamadou Lamine Diallo.. «Le ministre Serigne Mbaye Thiam, sur siège éjectable a promis un audit des factures à l’Assemblée nationale. Sans doute pour dégager en touche », croit savoir le leader du mouvement Tekki.



Il rembobine : «Ce travail est immédiat. Tout le monde constate que les factures ont augmenté alors que les consommations restent les mêmes. Il est bien connu que des millions d’euros ont été dépensés pour gagner ce marché. Est-ce que les consommateurs sénégalais doivent rembourser ces dépenses que personne ne connaît, sauf le maire incompétent de St-Louis, dauphin caché de Macky Sall. »



Dans le monde rural, ajoute-t-il, la gestion des forages est catastrophique. « Entre les Asufor et les concessionnaires, on s’y perd. Pas de vision cohérente et au finish, l’eau potable est plus chère dans le monde rural où les revenus sont plus faibles. »

Rewmi