Serigne Mboup, candidat de la coalition And Nawlé, And Liguèye : L'espoir d'une présidence dévouée et respectueuse

Le candidat Serigne Mboup, porté par la coalition And Nawlé, And Liguèye, incarne le fervent talibé et religieux, perçu comme un homme d'honneur et de respect. Loué par ses concitoyens riverains, qui le voient comme le meilleur profil pour le fauteuil présidentiel, Serigne Mboup est soutenu dans son aspiration à accéder à la magistrature suprême.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2024 à 18:45 | | 1 commentaire(s)|