Serigne Mboup débarqué de sa présidence : Le bureau de l’Unccias conteste et avance ses arguments Le président de la Chambre consulaire de Dakar, Abdoulaye Sow et ses camarades, avaient annoncé vendredi, avoir débarqué Serigne Mboup de la présidence de l’Union nationale des chambres de commerce d’industrie et d’agriculture du Sénégal (Unccias), lors d’une assemblée générale. Mais, le président de la Chambre de commerce de Kaolack ne veut pas se laisser faire.



Dans un communiqué reçu à «L’As », le bureau de l’Unccias dirigé par Serigne Mboup, a rejeté le projet d’ordre du jour portant sur le renouvellement du bureau de l’Unccias.



Constatant la non-vacance d’aucun poste du bureau et en se référant au décret portant règles d’organisation et de fonctionnement de l’Union nationale des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal, Serigne Mboup et compagnie rejettent le projet d’ordre du jour portant renouvellement du bureau de I’Unccias.



Ainsi, Serigne Mboup et Cie exhortent la tutelle à finaliser les textes devant résulter de l’application de la loi portant création de la Chambre nationale de Commerce, d’Industrie et de Services du Sénégal (Cci-Sn) et des Chambres régionales de Commerce, d’Industrie et de Services (Ccir).



A les en croire, la finalisation de ces dispositions juridiques permettra d’organiser dans les meilleurs délais, la mise en place des nouvelles assemblées consulaires.



