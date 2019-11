Serigne Modou Bousso Dieng: «Le talibé enchaîné a fugué de Louga à Saint-Louis» Serigne Modou Bousso Dieng est d’avis que tous ceux qui parlent de l’affaire dite de Ndiagne, n’en savent absolument rien. Hier, à l’émission Sen Show de la SenTV, le leader des jeunes marabouts a révélé que l’enfant qui a été enchaîné par le maître coranique Cheikhouna Guèye, avait fugué de Louga à Saint-Louis.

Selon lui, le maître coranique avait deux options. Soit il l’immobilise pour l’empêcher de fuguer ou alors il le jette en pâture. Et comme l’insécurité règne partout, le maître coranique a choisi de l’enchainer afin qu’il ne puisse plus s’enfuir, à l’instar de ses trois autres camarades.



Et d’expliquer que même si l’Etat a le monopole de la violence, il précise qu’il est justiciable au même titre que le citoyen. Poussant son analyse, le leader des jeunes marabouts a déclaré que tout le tollé suscité par cette affaire n’en valait vraiment pas la peine.



Sur 400 talibés, seuls 4 ont été enchaînés, révèle-t-il. Interpellés sur les souteneurs de Serigne Cheikhou Guèye qui ont saccagé le Tribunal de Louga, Serigne Modou Bousso Dieng a souligné qu’ils peuvent être des bandits cherchant à l’enfoncer davantage. Non sans ajouter qu’il a entendu dire que le Chef de l’Etat doit se rendre à Touba pour discuter de l’affaire du Serigne Daara de Ndiagne. Il précise à cet effet que cette affaire n’est pas seulement du ressort de Touba mais de tous les Chefs religieux du pays.

