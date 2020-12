Serigne Modou Kara : « J’ai dit à Macky : nous devons tous aller en prison. Amoul Massamba, amoul Mademba » Serigne Modou Kara Mbacke était hier jeudi, l’invité surprise du plateau spécial « Serigne Touba » organisé par Touba Tv. Une occasion qu’il a saisie pour parler l’affaire des centres de rétention.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Décembre 2020 à 08:31 | | 0 commentaire(s)|

« Aucun d’entre nous n’a le droit de rester sans rien faire. Nous avons été bien éduqués et avons qualité à éduquer. Parmi les personnes qui sont internées dans les centres de redressement, il y a des pères de famille. Et j’imagine que ceux qui sont arrêtés ne sont pas tous fautifs », a lancé le marabout. Et le fondateur du PVD de signaler, toujours au sujet desdits centres, que le président de la République l’a joint au téléphone.



« Je lui ai dit, explique Serigne Modou Kara : nous tous devons aller en prison. Amul Massamba, amul Mademba, amoul buur la, amoul badoolo laa. Nous sommes déjà en prison ».



A en croire Dakaractu, sous l’invite gestuelle de Serigne Mbackiyou FAYE, Serigne Modou Kara a clos ce chapitre. Avant de rebondir : « Serigne Touba, tôt ou tard, mettra à la tête de ce pays des gens véridiques qui ne dilapideront pas les ressources de ce pays et qui ne feront rien sans se référer à Serigne Touba. Cela arrivera. Je suis obligé de le dire… ».



Wlafgroupe



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos