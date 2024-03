Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Serigne Modou Kara : « Ousmane Sonko a séduit par son courage, son endurance, son humilité, sa générosité et sa vibrante fibre patriotique » Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2024 à 10:40 | | 0 commentaire(s)| Quelques heures après l’élection présidentielle, le guide religieux Serigne Modou Kara a adressé, ce lundi 25 mars 2024, une correspondance, au nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nouvellement élu par le peuple sénégalais. Dans cette missive, le Guide de la Révolution pacifique salue également le courage, l’endurance, l’humilité, la générosité et la vibrante fibre patriotique d'Ousmane Sonko.

Voici l’intégralité de la lettre !

« A SE M. Le président élu de la République du Sénégal

Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Objet: Lettre de Félicitations et Prières.



Excellence M. Le président de la République.



J’ai l’honneur, en ce jour historique, de vous adresser mes salutations respectueuses et mes félicitations chaleureuses pour votre brillante accession à la magistrature suprême de notre cher pays. Mes vœux ardents et mes prières ferventes vous accompagnent. J’y associe bien sûr, le président du Pastef, votre binôme, ami, partenaire et mentor, président Ousmane Sonko qui a séduit par son courage, son endurance, son humilité, sa générosité et sa vibrante fibre patriotique.



Vous représentez un grand espoir pour tout un peuple et pour notamment, sa grande jeunesse en proie à l’angoisse existentielle. Puisse Allah vous assister et guider vos pas par la grâce de notre bien-aimé Prophète Mohamed PSL et la baraka de notre vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. [ La Paix est avec celui qui suit le droit chemin].



Dakar le 25 Mars 2024.



Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni

Chef religieux

Guide de la Révolution pacifique.

Gouverneur général Al Xaddimiya »

















Avec Senenews



Accueil Envoyer à un ami Partager