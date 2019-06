Serigne Mor Mbaye, psychologue: « Aliou Sall a fait de la mauvaise comédie, c'est à la limite du sacrilège»

Après avoir annoncé dans un communiqué qu’il démissionnait de la Caisse des Dépôts et Consignations, Aliou Sall s’est montré un plus tard hier dans une vidéo, la main sur le Coran. Il a juré n’avoir jamais n’avoir reçu de pots-de-vin dans l’affaire des contrats pétroliers du Sénégal.



Interrogé par L’Observateur, le psychologue Serigne Mor Mbaye explique ce geste en deux temps. D’une part, il affirme que le maire de Guediawaye a utilisé la stratégie de la victimisation. « Il joue sa survie et la survie avec qui il partage le lien. De bourreau, il se met dans une posture de victimisation. Il peut toucher des dividendes de ce point de vue, parce que les gens sont affligés devant quelqu’un qui est bien repu dans son boubou et presque au bord des larmes (...) Il sait que les Sénégalais ne croient plus en la justice et se dit que comme ils sont profondément religieux. Aliou Sall essaye de les avoir sur le registre religieux. C’est une symbolique fort inédite », détaille-t-il.



D’autre part, Serigne Mor Mbaye soutient que le frère du Président Macky Sall fait dans la manipulation de l’opinion travers un objet sacré. « J’ai vu quelqu’un de repu, bien maquillé et qui cherche dans la séduction. Il joue de l’affliction, mais qui n’y arrive pas. Il joue de l’affliction à des fins de séduire son public et de toucher les gens dans leur émotion. C’est de la mauvaise comédie. C’est son affaire personnelle et son rapport à Dieu. S’il voulait vraiment rendre crédible son geste, il aurait pu aller devant les imams et le faire devant eux. Je dirai que son geste est à la limite su sacrilège et de la manipulation », fait-il savoir.

