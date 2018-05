Serigne Mountakha Mbacké : « avant d’être talibé, il faut d’abord être un bon musulman »

Touba s’invite dans le débat soulevé par Idrissa Seck concernant le lieu du pèlerinage des musulmans. Le leader du parti ‘’Rewmi’’ a créé un tollé monstre, entraînant une guéguerre entre disciples mourides et tidianes, notamment sur les réseaux sociaux. Par la voix de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a recadré le débat, apportant des éclaircissements et des rappels à l’endroit des talibés mourides et de tous les musulmans en général.



« Que les gens sachent qu’avant d’être talibé d’une quelconque confrérie, il faut d’abord être musulman. La première des choses c’est donc de faire en sorte d’être un bon musulman avant d’être talibé. On ne peut devenir talibé sans être au préalable un bon musulman », confie le marabout.



Réitérant sa volonté d’œuvrer pour l’union et la cohésion de toutes les confréries, et surtout la stabilité de la Ummah islamique, Serigne Mountakha met en garde. « Quiconque tente de détruire les relations fraternelles entre les familles religieuses, en souffrira seul. Tout le monde sait que Serigne Touba s’est mis au service du Prophète (PSL), raison pour laquelle on l’appelle Khadim Rassoul, on sait également qu’il donnait à des personnes des wirds aussi bien khadr que tidiane, il considérait tous les musulmans comme ses talibés », soutient le khalife des mourides.











L’Observateur