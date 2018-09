Serigne Moustapha Sy : "Ce n’est pas normal tout ce qui se passe au Sénégal, et personne ne bouge"

Le guide des moustarchidines, Serigne Moustapha Sy, laisse entendre que les Sénégalais sont anesthésiés par des forces surnaturelles qui les empêchent de réagir face à ce qu’il considère comme des abus du pouvoir de Macky Sall.

«Ce n’est pas normal tout ce qui se passe au Sénégal, et personne ne bouge. Mais avec ce qu’on a mis sur au Lac de Guiers (la source qui alimente en eau potable Dakar et d’autres localités du pays), personne ne va lever le petit doigt», a-t-il avancé vendredi à Yoff, lors d’une conférence organisée par les moustarchidines.

Serigne Moustapha Sy affirme détenir la solution. «Nous, nous savons ce qui peut les secouer, a-t-il lancé à ses disciples. (…) Chaque chose en son temps. Attendons le moment venu. C’est pourquoi, à chaque fois vous demandez qu’on agisse, je dis niet. Attendons le moment venu.»

