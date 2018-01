Serigne Moustapha Sy : « J’ai vu Abdou Diouf donner des recommandations en faveur de Macky Sall, mais si les recommandations maintenaient … »

Fort de tout cela, le guide morale de Moustarchidines a fait savoir qu’à un certain niveau, « il faut défendre le guide contre lui-même ». Et c’est ce que doivent faire les proches et collaborateurs du chef de l’Etat. « Vous les ministres, c’est cela votre responsabilité, le défendre contre lui-même », dit-il, en s’adressant à Dr Augustin Tine et Oumar Guèye.



Et de souligner que même Abdou Diouf s’y est mis pour donner un coup de pouce à Macky. « J’ai même vu Abdou Diouf donner des recommandations. Mais si les recommandations maintenaient un président au pouvoir, lui ne serait pas parti ».













Les Echos