Serigne Moustapha Sy: « On m'a confié la mission de révolutionner la Tarikha » Très en verve, hier, à la cérémonie du Gamou au champs de course de Tivaoune, le responsable moral des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy, a fait une révélation de taille.

« On m'a confié la mission de révolutionner la Tarikha. Serigne Cheikh Tidiane Sy AL Maktoum a tenté d'exécuter la mission avant de quitter ce bas-monde. Serigne Abdou Aziz Sy AL Amine a voulu s'en acquitter, il est parti. Je demande alors aux autres de faire très attention », a-t-il déclaré.



Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Novembre 2019 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos