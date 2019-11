Serigne Moustapha Sy: « la libération de Khalifa Sall m’a été annoncée par… » Le responsable des Moustachidines, a révélé qu’après son élargissement de la prison de Rebeuss, Khalifa Sall est venu le voir. « Je lui ai fait savoir que son séjour carcéral était supervisé par les érudits de ce pays. Même sa sortie m’a été annoncée par Serigne Cheikh (Cheikh Tidiane Sy, son père et défunt Khalife Général des tidianes : Ndlr) », a indiqué Serigne Moustapha Sy dans des propos rapportés par Igfm. Il a affirmé avoir prodigué des conseils à l’ex-maire de Dakar, pour qu’il s’arme de courage et reste fidèle à ses principes.

Khalifa Sall lui a répondu, dit-il : « je ne ferai rien en politique sans te consulter».



Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2019 à 12:13



