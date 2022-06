Serigne Moustapha Sy solde ses comptes avec Abdou Diouf

Initialement prévue à Dakar Arena et interdite à cause de l'article L.61 qui proscrit toute propagande « déguisée » dans les 30 jours précédant l'ouverture de la campagne électorale, la cérémonie de «Sargal» des Moustarchidines dédiée à leur guide moral Serigne Moustapha Sy, a finalement eu lieu ce samedi à Tivaouane, informe "L'As".



Une occasion saisie par le guide religieux pour solder encore ses comptes avec Abdou Diouf. Selon lui, c’est l’ancien président de la République du Sénégal qui souffle à l’oreille de Macky Sall et, est derrière les décisions que prend le successeur d’Abdoulaye Wade.



D’où l’interdiction de leur manifestation. Devant une forte délégation de Yewwi Askan Wi, venue prendre part à la rencontre, Serigne Moustapha Sy a dit que c’est Abdou Diouf qui dicte à Macky Sall ce qu’il est en train de faire. Il a précisé que son père lui avait conseillé de faire attention à Abdou Diouf.