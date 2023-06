Serigne Moustapha Sy soutient Sonko et avertit : « Macky risque de vivre une situation pire que son prédécesseur » Senenews.com-Serigne Moustapha Sy a exprimé son point de vue sur l’actualité politique nationale marquée par l’affaire Sweet Beauté, où Ousmane Sonko a été condamné et confiné chez lui à la cité Keur Gorgui depuis plus de 10 jours. À l’occasion de sa célébration d’anniversaire par ses fidèles, Serigne Moustapha Sy a averti le président de l’État, Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juin 2023 à 19:26 | | 0 commentaire(s)|

« Il y a eu une injustice envers Ousmane Sonko et ses partisans ont réagi. C’est tout. C’est comme un père de famille ; chaque fois qu’il est attaqué, ses enfants ripostent », a-t-il déclaré. Il faisait référence aux récentes manifestations à Dakar et dans le pays, qui ont entraîné 16 décès selon un bilan officiel.



Le leader du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) a également souligné que le maire de Ziguinchor « est très honorable et constant dans sa démarche. C’est un homme que j’admire énormément. Chaque fois que je dois lui parler, j’envoie Cheikh Tidiane Youm chez lui pour lui transmettre mes messages ».



Le marabout a également tenu à rappeler son soutien spirituel au chef de Pastef. « Que Macky Sall sache que j’ai soigneusement conservé les photos d’Ousmane Sonko quelque part et là-bas, le bon Dieu veillera sur lui », a-t-il assuré à ses partisans, tout en rappelant son appartenance à la coalition Yewwi Askan Wi.



Quant à la question du troisième mandat, qui suscite une vive polémique au Sénégal, le guide des Moustarchidines a invité le locataire actuel du palais de la République à y renoncer. « Sinon, il sortira par la petite porte », a-t-il juré.



« À l’époque, j’ai dit à Abdoulaye Wade de sortir par la grande porte. Il a refusé et a forcé une troisième candidature. Nous connaissons la suite. Aujourd’hui, Macky Sall risque de vivre une situation pire que son prédécesseur », a prévenu le fils de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum.



Lors de son discours, Serigne Moustapha Sy a également abordé l’affaire des députés du Pur, Massata Samb et Mamadou Niang, emprisonnés depuis quelques mois après avoir agressé leur collègue Amy Ndiaye Gniby. Il a affirmé que « si ce qui les a poussés à commettre cet acte se reproduit, nous écraserons simplement l’Assemblée nationale. C’est une question de principe. Donc, qu’ils nous laissent tranquilles ».



Et il a ajouté : « S’ils s’en prennent à moi, ils sauront que j’ai des contacts dans la police, l’armée et la gendarmerie, ainsi que de fidèles disciples courageux qui sont avec moi ».



Senenews

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook