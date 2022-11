Serigne cheikh Saliou MBACKÉ l'infatigable Bâtisseur des mosquées : le village de Lagane s'en réjouit Un village situé à l'Ouest du pays dans l'arrondissement de Oadiour, dans le département de Gossas, région de fatick. D'après les résidents, le village de Lagane était une vaste forêt aux profondeurs infranchissables et périlleuses. Le vaillant serviteur de Dieu, l'agriculteur, l'héritier de son vénéré père, Serigne Saliou MBACKÉ, ayant efficacement investi dans l'éducation et la formation de ses disciples, s'est pleinement engagé dans son domaine de prédilection qu'est l'agriculture. Cette grande mosquée de Lagane a été nouvellement inaugurée à la date du 18 novembre 2022 sous la présence effective d'autorités dont la dévotion à Serigne Saliou MBACKÉ n'est plus à démontrer. P

Parmi eux, on compte M. Samuel Sarr, Me Madické Niang, le khalife de Cheikh Bethio, Serigne Saliou Thioune entre autres. Des centaines de mosquées ont été également construites par le guide religieux Serigne Cheikh MBACKÉ. Au lendemain de la cérémonie inaugurale, les fidèles ont envahi, très tôt le matin, les champs de mil pour procéder à la récolte du "Ngoboum saanio mi", accompagnés du ministre d'Etat, M. Samuel Ahmed Sarr. Une épreuve fatidique sous un soleil ardent, mais pas assez pour décourager les talibés, déterminés à boucler le chantier en un temps record et avoir la bénédiction de leur guide spirituel. Les populations des villages environnants se disent fiers et satisfaits des réalisations infrastructurelles de Serigne cheikh MBACKÉ. L'ancien ministre de l'énergie, après son passage dans les champs épineux et triomphalement accueilli par les fidèles, s'assit et s'accroupit humblement au sol, entouré par les pensionnaires benjamins du Daara qui lui ont à leur tour, témoigné toute leur affection, lui ôtant les épines accrochées à son manteau et son turban, en guise de dévotion. Pour rappel, ce rituel tire son inspiration de Serigne Saliou MBACKÉ RTA.



Par oustaz Daouda Mbaye présentateur chroniqueur à leral tv.

