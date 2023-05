Service de santé des armées: Médecin-Colonel Pr Abdou Rajack Ndiaye promu Directeur

Sur proposition du chef d’état major général des armées (Cemga), le général de corps d’armées Mbaye Cissé, le président de la République Macky Sall, a nommé le médecin-colonel Pr Abdou Rajack Ndiaye au poste de directeur du Service de Santé des Armées. « Le Témoin » quotidien est convaincu que le Cemga Mbaye Cissé ne s’est pas trompé de choix puisque le Professeur en rhumatologue Abdou Rajack Ndiaye est un brillant médecin militaire qui a fini de faire ses preuves partout où il a été affecté. D’ailleurs nos lecteurs se souviennent qu’en 2015, il était le seul et unique médecin-rhumatologue africain agrégé à l’école militaire de médecine de l’hôpital des Armées du Val-de-Grâce à Paris.



D'après le journal, sur une cinquantaine de candidats français, africains et d’autres nationalités du monde entier, l’alors médecin-lieutenant colonel Abdou Rajack Ndiaye avait survolé les épreuves du prestigieux et sélectif concours d’agrégation. De même que le médecin-lieutenant colonel d’alors Abdourahmane Niang dans sa spécialité (Pneumologie). Précédemment directeur général adjoint de l’Hôpital Principal de Dakar, le médecin-colonel Abdou Rajack Ndiaye devient ainsi l’un des rares professeurs agrégés à diriger la direction du Service de santé des armées. Il s’agit d’un Etat major technique et administratif en charge de la santé dans les armées. Comme quoi, il est désormais le nouveau patron ou, si l’on préfère, le commandant de tous les médecins-chefs des hôpitaux, dispensaires et infirmeries des armées sénégalaises. Toutes nos félicitations au médecin-colonel Abdou Rajack Ndiaye pour cette nomination !