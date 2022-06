Services d’hébergement et de restauration : Progression de 1,1% des prix au 1er trimestre 2022

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information, cette augmentation est principalement imputable à l’accroissement des prix de production des services d’hébergement (+1,6%).



Toutefois, elle est jugulée par la baisse de 0,4% des prix des services de restauration sur la même période.



En référence à ceux du premier trimestre 2021, l’Ansd ajoute que les prix de production des services d’hébergement et de restauration ont augmenté de 3,1%.



Adou Faye





