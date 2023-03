Services de soutien et de bureau : Les prix de production haussent

Selon l’Ansd, ce repli est lié à la réduction des prix de production des services de nettoyage (-1,1%) et des services de location de véhicules automobiles (-0,7%).



En référence à ceux du dernier trimestre de 2021, la même source soutient que les prix des services de soutien et de bureau ont diminué de 0,3%.



Par contre, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) renseigne ces prix ont augmenté de 0,1% sur l’année 2022, comparativement à 2021.



Bassirou MBAYE







Source : Les prix de production des services de soutien et de bureau ont baissé de 0,2% au quatrième trimestre 2022 comparativement à ceux du trimestre précédent.Source : https://www.lejecos.com/Services-de-soutien-et-de-...

