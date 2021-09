Services de transport et d’entreposage : Les prix de production se sont redressés de 0,2% au 2ème trimestre 2021

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Septembre 2021 à 11:45 | | 0 commentaire(s)|

Selon le document consulté par le Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos), comparativement au trimestre précédent, les prix de production des services de transport et d’entreposage se sont redressés de 0,2% au deuxième trimestre 2021. Cette évolution découle essentiellement de la hausse des prix des services de transport maritime et côtier (+14,7%). Cependant, il est noté une baisse des prix des services de transport aérien de passager (-0,2%). En variation annuelle, les prix des services de transport et d’entreposage ont augmenté de 0,4%. Sur les deux premiers trimestres de 2021, ils se sont relevés de 0,3% en comparaison à ceux de la période correspondante de 2020.





Quant aux prix de production des services de soutien et de bureau, ils n’ont pas connu de variations comparativement à ceux du trimestre précédent. La stagnation des prix observée dans l’ensemble des sous branches explique la constance des prix des services de soutien et de bureau. En référence à ceux du deuxième trimestre 2020, les prix de production des services de soutien et de bureau ont connu une hausse de 1,9%. Ils ont également augmenté de 1,9% sur le premier semestre 2021, comparativement à la même période de l’année précédente.



Adou Faye





Source : L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié une note sur les indices des prix de production des services.Source : https://www.lejecos.com/Services-de-transport-et-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos