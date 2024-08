Services de transports : Les prix rehaussent de 0,9% au deuxième trimestre 2024

Cette hausse, explique l’Ands, est due, notamment, à l’augmentation des prix des transports aériens de passagers (+2,6%) dans un contexte de pèlerinage à la Mecque, des prix des pièces détachées et accessoires (+2,1%), du transport routier de passagers (+1,1%) et des automobiles (+0,1%). En comparaison à la même période de l’année précédente, les prix des services de « transports » s’accroissent de 1,0%, en relation avec, notamment, celui des prix des services d’entretien et de réparations de véhicules particuliers (+3,2%) et du transport routier de passagers (+1,3%). Par ailleurs, les services de « transports » ont une contribution de 0,04 point de pourcentage à la variation trimestrielle des prix à la consommation.



L’Ansd renseigne que les prix des « boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » se relèvent de 0,8% au deuxième trimestre 2024, comparés au trimestre précédent. Ce relèvement est dû à celui des prix des vins et boissons fermentées (+1,3%), des tabacs et stupéfiants (+0,9%) et de la bière (+0,6%).



En variation annuelle, les prix de la fonction s’apprécient de 1,5%, sous l'effet de la majoration de ceux des vins et boissons fermentées (+2,7%), de la bière (+2,3%), de l’alcool de bouche (+1,3%) et des tabacs et stupéfiants (+1,2%). Par contre, cette fonction n’a pratiquement pas influé sur l’évolution trimestrielle globale de l’Ihpc sur la période sous-revue.



Adou Faye







