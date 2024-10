Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Services financiers : Fortunes Capital sacrée Meilleure Entreprise Panafricaine de 2024 aux Malaw d'Or Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2024 à 20:17 | | 0 commentaire(s)| Fortunes Capital, leader dans les services financiers et investissements stratégiques, vient de recevoir le prestigieux prix de la "Meilleure Entreprise Panafricaine des Affaires", pour l'année 2024. Ce prix, décerné par l'Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS), a été remis lors de l'événement des Malaw d'Or 2024, une cérémonie qui célèbre l'excellence et l'innovation dans le secteur entrepreneurial africain.

À cette occasion, le Directeur général Omar Seck a rendu un vibrant hommage au père fondateur, feu Abdoulaye Elimane Dia, affectueusement appelé Kaladio et a salué l'actuel Président Directeur Général, Mamadou Elimane Dia Kaladio Jr., pour sa vision et son leadership.



Le prix a été remis à Monsieur Omar Seck, qui a su marquer les esprits avec une allocution inspirante. Profitant de cette tribune, il a salué les efforts continus de son équipe et des partenaires de l'entreprise, tout en soulignant l'importance de l'entrepreneuriat pour l'avenir du continent. " La jeunesse africaine est la clé de notre développement économique. Nous devons l'encourager à prendre des initiatives, à créer des solutions locales pour des problèmes globaux ", a-t-il déclaré avec passion.



Ce prix est une reconnaissance de l'impact significatif de Fortunes Capital sur l'économie panafricaine, en particulier à travers ses solutions innovantes dans le domaine des investissements et des services financiers. L'holding se distingue par sa capacité à accompagner les entreprises de divers secteurs dans leur croissance, tout en créant des emplois durables et en favorisant une économie plus inclusive.



Fortunes Capital continue ainsi de renforcer sa position de leader sur le marché africain, tout en s'engageant à soutenir les entrepreneurs et les jeunes talents africains. Cette distinction aux Malaw d'Or 2024, vient confirmer la vision de l'entreprise : devenir un acteur clé dans la transformation économique du continent.





