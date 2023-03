Services immobiliers : Hausse de +0,1% des prix de production au quatrième trimestre 2022

En variation annuelle, ajoute l’Ansd, ils se sont accrus de 0,3%. De même, sur l’année 2022, ils ont progressé de 1,0%, relativement à 2021.



S’agissant des prix de production des services de soutien et de bureau, l’Ansd informe qu’ils ont baissé de 0,2% au quatrième trimestre 2022 comparativement à ceux du trimestre précédent. Ce repli est lié à la réduction des prix de production des services de nettoyage (-1,1%) et des services de location de véhicules automobiles (-0,7%). En référence à ceux du dernier trimestre de 2021, les prix des services de soutien et de bureau ont diminué de 0,3%. Par contre, ils ont augmenté de 0,1% sur l’année 2022, comparativement à 2021.



Les prix de production des services de transport et d’entreposage sont quant à eux, restés stables au quatrième trimestre 2022, comparativement à ceux du trimestre précédent. Cette constance est liée à la constance des prix dans la quasi totalité des sous branches. En référence à ceux du quatrième trimestre de 2021, les prix de production des services de transport et d’entreposage ont, en revanche, augmenté de 0,3%. Sur les quatre trimestres 2022, ils se sont relevés (+0,6%), comparativement à la même période 2021.



