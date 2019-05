Accueil Envoyer Partager sur facebook Ses 10 tentatives d’empoisonnement contre son mari échouent, elle fuit le foyer Rédigé par La rédaction de leral.net le 24 Mai 2019 à 11:57 Un Zambien de 38 ans et commerçant de son état est la bête noire de sa propre femme dans sa résistance aux multiples empoisonnements. Dans le but de s’approprier sa fortune et d’en profiter avec son amant, Elisabeth Lunda, une Zambienne a empoisonné 10 fois son époux en vain. Elle a finit par quitter le foyer, de honte.





Dans la ville de Ndola en Zambie, Frédéric Musunga ne s’est jamais retenu de manger tous les plats que lui servait son épouse. Sa propre mère qui est une grande tradipraticienne, l’avait protégé contre tout type de poison. Ce que sa femme ignorait.



A ses 38 ans, Frédéric Musunga est un grand commerçant de la ville qui parfois s’absente des jours de sa maison pour d’autres villes de la Zambie. Une occasion pour sa deuxième épouse, de le tromper avec un homme de 26 ans.



Un amant qui a commencé à avoir une fixation sur la fortune et les biens de Frédéric. Ensemble avec sa maîtresse, ils ont élaboré un plan d’élimination par empoisonnement. Mais leur plan a échoué.



Frédéric Musunga a résisté à toutes les dix tentatives, sans demander des explications à son épouse. A chaque fois, qu’il mangeait un plat empoisonné, Frédéric le savait par les réactions de son anti-poison, mais rassuré d’être en sécurité, il vidait toute l’assiette.



Son silence et surtout son insistance à sa femme à continuer à lui servir ces plats spéciaux, ont poussé cette dernière à quitter le foyer conjugal, précipitamment. Une fois dans sa famille, elle a accusé son époux d’être un sorcier.

















