Ses comptes bancaires bloqués : les propos très forts de Serigne Mountakha à l’endroit de Me Madické Niang Le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, Me Madické Niang, s’est rendu à Touba, pour s'entretenir avec le khalihe général des mourides, après le blocage de ses comptes bancaires.

Serigne Moutakha Mbacké a eu des mots très forts à l’endroit de l’ancien ministre des Affaires étrangères selon Walf Quotidien. « Linioula tekk, sama dieum dji laniouko tekk » (Tout ce qu'ils te font, c'est à moi qu'ils le font), a, en effet, dit le Khalife, selon le journal.



Un défaut de paiement de plusieurs millions d'impôts sur ses activités professionnelles et ses biens immobiliers, serait à l’origine de cette mesure.

