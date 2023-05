Ses frères relaxés du délit d’abus de confiance portant sur 5 milliards FCfa : Moustapha Tall espère obtenir gain de cause en appel Moustapha Tall ne lâche pas l’affaire. Ses frères, à qu’il reprochait le délit d’abus, relaxés en première instance par le juge correctionnel, l’homme d’affaires interjette appel. L’affaire a été jugée avant-hier à la barre de la Cour d’appel de Dakar. Moustapha Tall, qui avait réclamé la somme de 10 milliards FCfa en guise de dédommagement, reconsidéré sa demande, en sollicitant le montant d’un milliard FCfa.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2023 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

L'affaire opposant Moustapha Tall à ses frères Mouhamadou Tall et Seydina Alioune Tall, est loin de son épilogue. L’affaire déjà jugée en première instance le 8 septembre 2021, le célèbre homme d’affaires a contesté le verdict rendu le 10 novembre de la même année.



En effet, ses frères à qui il réclamait la somme de 10 milliards FCfa en guise de dédommagement, ont été relaxés par la Chambre correctionnelle. L’affaire a été évoquée hier, à la barre de la Cour d’appel de Dakar. Le plaignant, qui réclamait la somme de 10 milliards FCfa, en guise de réparation du préjudice causé, a revu sa demande à la baisse.



Estimant avoir été désintéressé en partie par ses petits frères, il a demandé un milliard FCfa, en guise de dédommagement. Quant à l’avocat général, il a requis l’application de la loi pénale.



Pour rappel, le célèbre importateur de riz reproche à ses frères, le délit d’abus de confiance. Le montant du préjudice s’élève à plus de cinq milliards FCfa. Selon lui, les prévenus, qui travaillaient dans ses magasins comme gérants, ont détourné ce montant à l’occasion de leur service. Ce que ceux-ci réfutent depuis la première instance, avec énergie.



D’après Mamadou Tall, en plus de la gérance du magasin de son frère sis à Kaolack, il s’activait dans la vente de produits divers comme le sucre, le pétrole et le tabac. À l’en croire, c’est ce qui justifie sa fortune. C’est par la suite, dit-il, qu’il a décidé de se mettre à son compte.



Par ailleurs, il renseigne que “ depuis qu’il a eu son problème avec la douane sénégalaise, il en veut à la terre entière. Il a des contentieux avec plusieurs personnes ”. Le sieur Tall de fulminer que depuis tout le temps qu’il a travaillé pour la partie civile, il n’a jamais été rémunéré.



Quant à son frère Seydina Alioune Tall, il affirme qu’il a engrangé des gains grâce aux commissions qu’il collectait du côté de certains clients avec qui il collaborait. La Cour rendra sa décision le 22 mai prochain.













EnQuête

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook