Ses propos sortis de son cadre et utilisés contre Khadim Bousso : S.Abdou Samad Mbacké recadre le débat et précise… Avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, la manipulation et les fausses informations se propagent au quotidien. Entretien avec un de ses proches, Serigne Abdou Samad Mbacké a eu la surprise de voir des extraits de ses propos enregistrés à son insu, montés dans une vidéo, devenus des charges contre Serigne Khadim Bousso, un fervent défenseur de la confrérie mouride. Dans cet extrait , il recadre le débat et apporte ses précisions sur ses relations avec un neveu dont même l’un de ses fils porte le nom de Serigne Abdou Samad….

Mercredi 11 Septembre 2024



