Ses relations avec le nouveau régime, l’ancien président et autres : Amadou Ba lâche ses vérités: «Macky ne m’a pas appelé, moi non plus…» Robert Bourgi parle encore. Et cette fois-ci, ce sont des confidences qu’il rapporte du candidat de Benno bokk yaakaar battu le 24 mars dernier. «Une longue conversation» qu’il a eue, ce jeudi, avec l’ancien Premier ministre au cours de laquelle, sur ses relations avec le nouveau régime, l’ancien président et autres, Amadou Ba lâche ses vérités, avançant même: «Macky ne m’a pas appelé, moi non plus…»

«C’est lui-même qui m’a appelé comme il le fait d’habitude. Il a été extrêmement correct, courtois, patriote, vis-à-vis des nouveaux dirigeants», a dit le franco-sénégalais. Robert rapporte quelques bribes de son entretien avec Amadou Ba. D’abord, sur le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, le néo opposant dit :



«Je n’oublie jamais qu’ils ont été mes élèves, que j’ai été leur maitre. Je ne les ai jamais dénigrés. Ils m’ont toujours respecté. Je ne suis pas l’homme qui tire sur les nouveaux arrivants. Ils ont été élus, je me suis battu à la loyale et l’avenir parlera.»



«On me prête des propos que je n’ai jamais tenus…»



S’agissant de la rencontre entre le Directeur général de la Rts et l’ancien Pm pour «apaiser les tensions politique», M. Bourgi ajoute que Amadou lui a confirmé la visite de Pape Alé Niang.



«J’ai senti un Amadou très serein, pas du tout en conflit avec l’actuel régime. Il m’a dit : ‘’Grand frère, ils viennent d’arriver au pouvoir. Il faut les laisser faire leur politique, faire leur Déclaration de politique générale. Je ne suis pas de nature à faire dans les invectives, dans des attaques ad hominem. On me prête des propos que je n’ai jamais tenus.’’»



Amadou Ba : «(Macky) ne m’a pas appelé, je ne l’ai pas appelé»



Alors que l’on s’achemine vers des élections législatives, le candidat de Benno arrivé deuxième avec près de 36% semble s’éloigner de la maison Apr. S’il n’a pas encore créé un parti ou un mouvement, il semble dans cette logique de prendre son destin en main avec sa récente réflexion, prônant une «nouvelle responsabilité». Cette démarcation de Macky Sall semble nette aujourd’- hui avec ces propos qu’il a confié à Robert Bourgi :



«Je n’ai pas eu le patron (Macky Sall) depuis qu’il a quitté le pays. Il ne m’a pas appelé, je ne l’ai pas appelé. J’étais dernièrement au Maroc, je n’ai même pas cherché à le voir. Je suis Amadou Ba, j’existe. Mon parcours politique plaide pour moi et parle pour moi.»



