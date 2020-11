Session budgétaire: le ministère de la Microfinance passe de 9,74 à 10, 669 milliards F CFA La session budgétaire 2021 a démarré à l’Assemblée nationales. Après le remaniement opéré par le président de la République, la semaine dernière, les ministres ont commencé à défiler devant les députés, en commission

Le ministre de la Micro finance et de l’Économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, qui est passé devant les élus a vu son budget augmenter. En effet, les membres de la commission des Finances ont adopté le projet de budget qui est porté cette année à 10, 669 milliards F CFA contre 9,74 milliards F CFA lors de l’exercice précédent, en 2020, soit une augmentation de près d’un milliard F CFA.



