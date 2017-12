Session plénière : L’Hémicycle salue le travail de la SENELEC, mais... Le passage de Mansour Elimane Kane, ministre du Pétrole et des Energies à la l’Assemblée nationale pour le vote de son budget a été une occasion pour les députés de rendre hommage à la SENELEC que dirige Mouhamadou Makhtar cissé.



La Société sénégalaise de l’électricité, SENELEC, abat un travail titanesque. C’est ce qu'ont semblé dire les députes lors du passage du ministre du pétrole et des énergies, Mansour Elimane Kane, à l’occasion du vote de "son" budget à l’Assemblée nationale.

« En ce qui concerne la SENELEC, vos commissaires se sont bien réjouis des efforts réalisés pour la disponibilité de l’énergie avec la disparition des délestages », a dit la rapporteuse dans un premier temps. Avant de poursuivre en soulignant : « les avantages du système à prépaiement « woyofal » et la « baisse des tarifs de l’électricité ».



Cependant, les locataires de la place Soweto ont « déploré les occupations illégales des servitudes de la SENELEC » qui selon eux « entrainent des désagréments sur la distribution de l’l’électricité comme lors de l’incendie survenue au Parc Lambaye de Piikine ».

Ils ont également, invité la société de l’énergie « à prendre les mesures conservatoires pour éviter les coupures d’électricité pendant de grands événement comme ce fut le cas au stade Léopold Sedar Senghor lors du match international de football entre le Sénégal et l’Afrique du Sud ».

