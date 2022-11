Sessions de formation au CFPP : La Senelec habilite le CNPAS à l’exploitation du réseau électrique

Cette cérémonie de lancement de la formation qui vise la capacitation des prestataires à intervenir en toute sécurité sur le réseau électrique de la Senelec, s’est tenue en présence du coordonnateur du CNPAS, Birama Fall, du Directeur du Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnels (CFPP), des membres du comité de direction et des représentants des entreprises prestataires.



L’amphithéâtre El Hadji Ibrahima Ndao du CFPP qui est l’un des cinq pôles d’excellence du WAPP (West African Power Pools), a refusé du monde, ce mardi 29 novembre 2022. En effet, les différentes sociétés prestataires de Dakar et des quatre délégations régionales, se sont données rendez-vous pour assister à la cérémonie de lancement des sessions de formation en habilitation électrique dispensées par les experts de la Senelec.



L’employeur étant le premier garant de la santé et de la sécurité de ses travailleurs, les chefs d’entreprises des différentes sociétés qui interviennent dans le réseau de Senelec, ont assuré la direction générale de leur entière collaboration pour l’atteinte des objectifs de cette formation.



« En tant que prestataires, nous savons que si on n’a pas une bonne connaissance des procédures de manœuvre des installations de Senelec, quels que soient les diplômes que nous avons en électricité, on ne peut pas être sûr de conduire des travaux sans aucun risque, c’est pourquoi le CNPAS dans son ensemble, est disposé à vous accompagner pour que nous, agents, soyons bien formés et recyclés dans le respect des mesures de sécurité et le respect de l’environnement dans nos prestations » dixit Birama Fall.



A l’en croire, le collectif a connu par le passé des accidents de travail qui sont en général dus au manque de respect des procédures et des mesures de sécurité. Pour le représentant des prestataires, cette formation vient à son heure et devrait leur permettre de tourner la page des accidents.



Ces travailleurs, qu’ils soient de la Senelec ou des prestataires, doivent être formés et reconnus par la Senelec, comme étant capables, de réaliser les tâches qui leur sont confiées, en toute sécurité, vis-à-vis du risque électrique.



L’adhésion sans équivoque aux principes de la qualité et de la sécurité dans tous les processus opérationnels, est l’un des crédos de l’exploitation du système électrique. C’est entre autres, le rationnel derrière l’acquisition de la certification ISO 9001 V 2015 depuis septembre 2017 sur les activités suivantes : « Transport, Distribution et de Vente de l’électricité ; conseil des clients Grands comptes dans leurs relations avec Senelec ».



C’est dans ce sens que le Directeur général a expliqué aux parties prenantes, que la norme ISO impose à toute entreprise le suivi rigoureux des prestations de services, qui doivent satisfaire aux dispositions légales et réglementaires notamment dans le domaine de la qualification professionnelle et de la sécurité des intervenants. Il n’a pas manqué de rappeler aux prestataires, leur rôle dans l’amélioration de la relation entre le client et la Senelec et son objectif d’embaucher les meilleurs profils parmi eux, pour le développement de Senelec et la satisfaction des Sénégalais.



Pour finir, Papa Mademba Bitéye a renouvelé son engagement auprès du CNPAS, pour consolider le partenariat et garantir la sécurité sur le lieu de travail. A cet égard, il a affirmé que « ce qui nous lie, dépasse l’interaction ponctuelle ou l’échange circonstanciel. Il se situe au niveau de l’interdépendance à plus d’un titre. Nous serons dès lors aussi performants que le moins performant d’entre nous. Ainsi, nous n’avons pas besoin d’autres arguments pour réussir cette initiative ».



Car, conclut-il, le CNPAS et la Senelec sont tenus d’assurer leur mission, qui est de garantir la continuité du service public de l’électricité au bénéfice de nos concitoyens.