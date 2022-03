Seuls 30% de travaux séparent le Sénégal de ses premiers barils de gaz

Durant 2021, on a eu à réaliser d’excellents pas d’avancement dans le projet. On a notamment fait d’énormes progrès concernant le Fpso, le bateau flottant qui va traiter le gaz. On a aussi fait d’excellents progrès concernant le Hub. Les caissons ont été transférés du Sénégal. Ils ont été faits avec la main d’œuvre et l’expertise sénégalaises. On a aussi fait des avancées techniques concernant l’aspect offshore. Vraiment pour 2021, on a fait d’excellents progrès

Pour 2022, on a encore beaucoup de choses à réaliser, mais on est très confiants pour la possibilité de les réaliser à temps

Nous continuons à rechercher des opportunités pour optimiser Yakaar Teranga, qui représente une opportunité importante et passionnante pour fournir de l’énergie domestique au Sénégal et de remplacer les formes d’énergie à plus forte intensité de carbone du secteur de l’électricité