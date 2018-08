Sevrés de salaires depuis des mois: des membres du Cese au bord du “Majaal”

Le Président Macky Sall a signé le 08 août dernier les décrets portant nomination des nouveaux membres du du Conseil économique social et environnemental (Cese). Ce, pour un mandat de 5 ans.



Mais, selon SourceA, si l’on n’y prend pas garde, les Conseillers, qui sont issus des partis politiques et qui faisaient partie des de la défunte mandature de l’Institution dirigée par Aminata Tall, pourraient de retrouver à faire le “Majaal” (la manche).



Certains d’entre eux qui se sont confiés au canard de Castors/Bourguiba, demandent le soutien du Chef de L’Etat. Ils se disent ainsi assaillis par leurs militants et autres qui comptent sur eux pour un hypothétique coup de main.



“On est à une semaine de la Tabaski. On est resté des mois sans salaires. On n'a rien à mettre sous la dent. Il faut que le Président fasse un petit geste”, supplie l’un d’eux, sous le couvert de l’anonymat.









