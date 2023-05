Sextape à la Cité Mixta : 7 mineures lesbiennes, qui se livraient à une partouze, arrêtées Les faits ont eu lieu la semaine passée. En effet, 7 jeunes filles mineures, ont été prises en flagrant délit de partouze. Ces lesbiennes ont été ainsi appréhendées par les hommes du commissariat des Parcelles Assainies. 24 heures plus tard, elles ont été relâchés.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2023 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

Motif : le commissariat a contacté leurs parents qui ont été sermonnés en présence de leurs enfants. Mais malheureusement, la vidéo est devenue virale sur la toile et dans des sites à caractère sexuel.

Nues comme des vers, les jeunes filles ont été trouvées «en pleine action», relate Les Echos. Prises la main dans le sac, elle ont été invitées à se rhabiller avant de monter dans le panier à salade.



Après une audition des différentes ‘’actrices’’, elles sont mises au gnouf. Seulement, 24 heures après, les parents des jeunes ont tous été contactés et invités à se rendre au commissariat des Parcelles Assainies.



Et en leur présence, les jeunes filles ont été relâchées. Auparavant, aussi bien les filles que leurs parents ont été sérieusement sermonnés.

Senenews



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook