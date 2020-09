Sextorsion: Un cybercriminel avec des centaines de victimes à son tableau, arrêté

Après un an de traque numérique, la Section de recherches de Dakar met fin aux agissements d'un cybercriminel qui a fait des centaines de victimes dans plusieurs pays via Facebook.



Le mis en cause opérait par Sextorsion, obligeant ses victimes à lui remettre de l'argent ou à accepter des relations sexuelles sous peine de publier des images compromettantes.



