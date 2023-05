Seydi Gassama : "De nouvelles lois ont été adoptées pour restreindre encore plus l’espace civique"

Deux morts ont été annoncées, avant-hier lundi 15 mai 2023, suite aux manifestations notées, un peu partout à travers le pays. Des blessés graves aussi. « En réalité, tout a été mis en œuvre, depuis les événements de mars 2021, non pas pour promouvoir la paix et la concorde nationale, mais pour préparer la confrontation avec l’opposition et les forces sociales du pays », a asséné le représentant d’Amnesty International au Sénégal, Seydi Gassama, relate "Rewmi".



Poursuivant, il soutient que « l’appareil répressif a été considérablement renforcé, en hommes et en équipements ». Pis, Seydi Gassama insiste sur le fait que « de nouvelles lois ont été adoptées, pour restreindre encore plus l’espace civique et l’instrumentation de la justice est arrivée à un niveau jamais atteint pendant les 40 dernières années ».