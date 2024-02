Seydi Gassama pour une reforme de la Police et de la Gendarmerie

Les violences racontées par les détenus politiques et subites par les journalistes sur le terrain, venant de la Police et de la Gendarmerie, révulsent Me Seydi Gassama.



D'aprés "Le Témoin", le Directeur exécutif de Amnesty International section Sénégal, dans une publication sur les réseaux sociaux, a demandé de profondes réformes dans la gendarmerie et la police, dans tous les aspects.



« Le prochain président, quel qu’il soit, devra entreprendre des réformes profondes pour changer la culture, héritée de la colonisation, des forces de police et de gendarmerie. Les rapports aux citoyens, les lois et règlements en matière de maintien de l’ordre, les contenus des formations, doivent être réformés et mis en conformité avec les normes et standards internationaux. Et le niveau d’études requis pour un policier ou un gendarme, doit être le bac " , a soutenu Seydi Gassama sur les réseaux sociaux.



D’ici à ce que les flics ou le pandores le convoquent ou le tabassent !