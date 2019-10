Seydina Fall Bougazelli: "Il y’a des hypocrites à Bby" « Je pense que ceux qui ont voulu (au sein de la Coalition Bby) aider Abdou Karim Guèye, dit Karim "Xrum Xax" pour qu’il aille se soigner sont des hypocrites…« , selon Seydina Fall Bougazelly. Le parlementaire, lors d’un entretien avec senego, rappelle que le rappeur activiste, actuellement en Allemagne pour des soins, n’a cessé de les insulter.

«Y’en a qui se sont donnés corps et âmes pour la réélection du président Macky Sall, qui sont malades et qui ont même écrit des lettres (…) et n’ont pas eu de réaction et c’est celui là qui a passé tout son temps à les dénigrer qu’ils ont choisi de soutenir. C’est de l’hypocrisie...», regrette Bougazelli.



Toutefois, il se félicite que l’activiste ait rejeté la main tendue par certaines autorités. «C’est bien fait pour elles, il les a humiliées. Au lieu d’aider ceux qui leur sont proches, ils ont voulu faire autre chose. Ils n’ont qu’à assumer… Y’a de ces soutiens, je trouve que c’est de l’hypocrisie. Même s’ils devaient l’aider, c’est dans la discrétion que ça devait se faire», estime-t-il, en citant son cas, en tant que responsable de l'Apr, lorsqu’il a sollicité leur aide, quand sa femme était atteinte d’une grave maladie. Il n’avait vu personne. Sur ce, il se dit en phase avec Karim Xrum Xax avec la façon dont il les a humiliés…

